مؤلفات عالمية على نوتة عازفة البيانو إيفيلين جرام بالأوبرا.. الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة، حفلا موسيقيا لعازفة البيانو إيفيلين جرام، في الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها عظماء المؤلفين من بينهم: شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن.



يشار إلى أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية في السادسة من عمرها، والتحقت بمدرسة الموسيقى في إيطاليا، ثم عادت إلى بلجيكا وحصلت على الماجيستير في موسيقى "الحجرة"، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في عدة دول ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.



وبرعت إيفيلين جرام في عزف المؤلفات التي كتبت خصيصا لآلة البيانو واختارتها مؤسسة "بايارد" كأصغر موهبة في عام 2010، وفي نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة "شوبان".