مدرب ناميبيا: فشلنا في استغلال كل الفرص أمام كوت ديفوار.. وعوقبنا بالخروج من أمم أفريقيا

أعرب ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، عن حزنه لخسارة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار 1-4، وبالتالي توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دورها الأول، مشيرا إلى أنه سعى لتجهيز لاعبيه لخوض المباراة وتقديم أداء أفضل ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.



وقال مانيتي – في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء اليوم الاثنين - "الأهداف التي دخلت مرمانا من أخطاء ساذجة جدا، ولاعبو فريقي لم يتعلموا من الأخطاء السابقة".



وأضاف مدرب ناميبيا، "كان من الممكن استغلال الفرص التي أتيحت لنا أمام كوت ديفوار.. وقعنا من البداية في مجموعة صعبة للغاية تضم منتخبات قوية، ورغم ذلك كنا الأفضل في لقاء المغرب، ولكن تعرضنا للخسارة أيضا، لتذهب في النهاية أحلامنا أدراج الرياح ونودع البطولة".



وتابع: "عقدي مع الاتحاد الناميبي لكرة القدم ينتهي نهاية يوليو الجاري، ومسألة رحيلي عن تدريب المنتخب في يد اتحاد الكرة هناك".



