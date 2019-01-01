الكشف عن موعد انطلاق الدوري الإيطالي للموسم الجديد

تجرى قرعة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ستوديات "سكاي سبورتس، موسم 2019-20 في 29 و30 يوليو.



وأشارت شبكة "فوتبول إيطاليا"، أن الموسم الجديد سينطلق في يومي 24 إلى 25 أغسطس وينتهي يومي 23 و24 مايو من عام 2020.



وبعد فترة من الجدل استقر مسئولو الإتحاد الإيطالي على هذا الموعد، لاسيما وانه في مصلحة المشجعين الذين ما زالوا يقضون عطلاتهم الصيفية في 17-18 أغسطس.



جدير بالذكر أن يوفنتوس هو حامل لقب الدوري الايطالي للمرة الثامنة على التوالي، بينما حل نابولي في مركز الوصيف.



ويعتزم العديد من الأندية على المنافسة على لقب الكالتشيو الذي يعد من أصعب الدوريات في العالم، على رأسهم يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي وروما وميلان.