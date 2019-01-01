رسميا.. موناكو يتعاقد مع جيلسون مارتينيز من أتلتيكو مدريد حتى 2023

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده مع البرتغالي جيلسون مارتينيز، بصفة نهائية قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



جيلسون انتقل إلى موناكو من أتلتيكو مدريد في ميركاتو الشتاء، يناير الماضي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن فريق الإمارة ضمه رسميًا.



موناكو الفرنسي نشر فيديو عبر حسابه الرسمي للاعب البرتغالي، وأعلن في بيان عبر موقعه الالكتروني، أن جيلسون سيكون لاعبًا خلال المواسم الخمسة المقبلة للفريق.



بأربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين خلال الستة أشهر التي قضاها في موناكو، استطاع جيلسون أن يقنع إدارة فريق الإمارة بالتعاقد معه رسميًا حتى يونيو 2024.



ولم يعلن النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة أو راتب اللاعب حتى الآن، كذلك أتلتيكو مدريد.



