رئيس ساسولو: أعتقد أن برشلونة سيقوم بشراء بواتنج رسميًا

تحدث جيوفاني كارنيفالي رئيس نادي ساسولو الإيطالي، عن مستقبل المهاجم الغاني كيفين برينس بواتنج، المعار لبرشلونة الإسباني.



برشلونة استعار اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية من ساسولو، ومن المفترض أن يعود كفين مرة أخرى للنادي الإيطالي.



ونقلت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، تصريحات جيوفاني: "أعتقد بأن برشلونة سيقوم بشراء بواتنج".



وأضاف: "لم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن، ولكن أعتقد بأن برشلونة سيتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب ويقوم بإعارته لأحد أندية الليجا".



بواتنج صاحب الـ32 عامًا، لم يشارك مع برشلونة خلال الـ6 أشهر الماضية سوى 4 مباريات فقط دون تسجيل أي هدف بجميع المسابقات.



