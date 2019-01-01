تقارير: بايرن ميونيخ يجري اتصاله الأول بديمبلي

أجرت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، اتصالها الأول بالفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الإسباني، تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أكدت أن إدارة الفريق البافاري جعلت من ديمبلي هدفا أساسيا، لضمه قبل انطلاق الموسم المقبل.



وأضافت الصحيفة أن حسن صالحميديتش، المدير الرياضي للنادي، تحدث بالفعل خلال الأيام الماضية مع وكيل أعمال اللاعب لإعلان رغبة النادي في ضم ديمبلي.



ووفقا لنفس المصدر، فإن صالحميديتش يؤجل خطوة التفاوض مع برشلونة لما بعد أن يحسم الفريق الكتالوني صفقاته الصيفية، والتي قد تسهل رحيل اللاعب الفرنسي.



وهناك العديد من الأسماء المرتبطة ببرشلونة في الوقت الحالي، أبرزها الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وفي حالة التعاقد معهما سيتعقد موقف ديمبلي من الاستمرار مع البارسا.



ديمبلي (22 عاما)، انضم لبرشلونة قبل عامين قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو، لكنه لم يثبت أقدامه بالتشكيلة الأساسية للفريق من وقتها.