وزير خارجية بريطانيا: سننسحب من الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران

ال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.



جاء ذلك عقب إعلان إيران، اليوم الإثنين، تجاوز حد مخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015.



وقال هنت، وهو أحد اثنين يتنافسان على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتلفزيون ”سكاي نيوز“: إن ”بريطانيا ما زالت تدعم الاتفاق“.

وأضاف: ”نرغب في الحفاظ على ذلك الاتفاق لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن إذا انتهكت إيران الاتفاق فسوف ننسحب منه أيضًا“.



ألمانيا تدعو طهران للتراجع

في هذه الأثناء؛ قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية؛ إن ألمانيا تشعر بقلق شديد بشأن إعلان إيران، اليوم الإثنين، تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015.



وقال المصدر: ”ندعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وعدم تقويض الاتفاق النووي أكثر من ذلك“، مضيفًا أن بلاده ”ستدرس بعناية مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الخطوات التالية بشأن إيران“.



والإجراء الإيراني هو أول خطوة كبيرة تنتهك الاتفاق منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق قبل أكثر من عام.