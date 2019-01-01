أحمد علاء يغادر مران الأهلي للإصابة

أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني ضمن برنامج فترة الاعداد.



وغادر علاء مران الفريق بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، في مران الفترة المسائية والتي كثف فيه الجهاز الفني من تدريبات الكرة والتركيز على الجانب الخططي.



وأدى الأهلي مرانه في الفترة الثانية مساء اليوم علي ملعب التتش، واشتمل على تدريبات مكثفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.