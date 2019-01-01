محمد الباز يكشف: لماذا اختارت الدولة الإصلاح الاقتصادي بعد 30 يونيو؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن بعض المصريين تضرروا من فكرة الإصلاح الاقتصادي، ولكن الأهم أن هناك كثيرون استفادوا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدولة قبل 25 يناير كانت لا تقوم بكل أدوارها، وكانت جماعة الإخوان الإرهابية تحديدًا تقوم ببعض أدوار الدولة، لدرجة أنهم وصلوا إلى قرى فقيرة، ومدن بها ناس محتاجة، وسيطروا على الفقراء، عن طريق تخصيص مرتبات شهرية لهم، وإمداداهم بالمواد التموينية.

واستكمل أنه بعد سقوط الجماعة الإرهابية في30 يونيو كان هناك خطر حقيقي في مصر، خاصة وأن أعداد كبيرة من الأسر الفقيرة كانت تعتمد على جماعة الإخوان في المعيشة.

ولفت إلى أن الدولة حاليا تقوم بدورها وهو تلبية احتياجات هذه الأسر الفقيرة التي كانت تلجأ لمثل هذه الجماعات الإرهابية لسد احتياجاتها، منوها إلى أن برنامج تكافل وكرامة ظهر لسد الفراغ الذي حدث بعد غياب دور الجماعة الإرهابية في سد احتياجات العديد من الأسر الفقيرة.