نيدفيد يؤدي جلسة علاج طبيعي

كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم، وذلك في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي عاد به اللاعب من ألمانيا للبدء في تنفيذه.



وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويخضع لفترة علاج وتأهيل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.



وعاد نيدفيد من ألمانيا بعد الخضوع لفحص طبي لاستكمال تدريباته العلاجية تحت اشراف الطبيب الألماني، فايلر، الذي أجرى له الجراحة.