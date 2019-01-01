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المذكرات غير المنشورة لـ«مؤسس صوت العرب» «5»

ابراهيم عبد العزيز يكتب: بابا الوحدة الوطنية.. تحية لرأس الكنيسة المصرية بمناسبة عيد سقوط حكم الإخوان

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:32 م
جريدة الدستور
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"خير خلف لخير سلف"، هذا هو البابا تواضروس الذى انحاز للوطنية المصرية منذ توليه منصبه الرفيع فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة خلال حكم فترة الإخوان الإرهابيين، فكانت أولى مواقفه المشرفة انسحابه كممثل للكنيسة المصرية من لجنة الدستور الإخوانى التى تجاهلت التيارات السياسية المصرية الوطنية لتكرس لدستورها الخصوصى الذى يخدم أغراضها وأهدافها، وضرب كل مؤسسات الدولة التى يعادونها، فكان انسحاب البابا ضربة قاصمة طعنت فى دستور الإخوان وشككت فى مصداقيته، ثم كانت ذروة موقف البابا تواضروس حين انحاز لإرادة الشعب فى ثورته على حكم الإخوان فى 30 يونيو مؤيدا لخارطة الطريق.
اتخذ البابا قراره التاريخى وهو يعلم علم اليقين أن أقباط مصر سوف يدفعون الثمن، وقد حدث، واستهدف الإخوان المجرمون كنائس مصر حرقا وتدميرا، كما استهدفوا بيوت الأقباط ومنشآتهم التجارية لإحراقها، فى واقعة بربرية همجية لم تعرفها مصر طوال تاريخها العريق، فرغم كل الغزوات التى مرت على مصر إلا أن أحدا لم يفكر فى اغتيال تاريخ مصر الكنسى وتراثها المعمارى، سوى الإخوان الإرهابيين الذين لا يعرفون دينا ولا وطنا ولا انتماء، وجاء رد البابا تواضروس على هذه الهمجية بقوله: "إن كنائس مصر فداء لمصر، ويمكن بعد ذلك بناؤها"، وتناغم أقباط المهجر مع إخوانهم فى مصر لينشروا على العالم فى صفحات دفعوا ثمنها فى الصحف العالمية ليفضحوا عنصرية الإخوان وإرهابهم، فتحية التقدير والاحترام إلى البابا تواضروس، بابا الوحدة الوطنية المصرية، وتحية إلى أقباط مصر، فى عيد مصر الوطنى فى 30 يونيو الذى كتب فيه المصريون نهاية عصر الإخوان الذين كانوا صفحة سوداء فى تاريخ مصر، وهى صفحة طواها المصريون، ولن يسمحوا لأحد بفتحها مرة أخرى تحت أى دعوى من دعاوى التصالح المزيفة التى طالما خدعونا بها، حتى تمكنوا من حكم مصر فى غفلة من الزمن، لتسقط الأقنعة عن الوجوه الكاذبة، والقلوب السوداء، ليظهر للمصريين بما لا يدع مجالا للشك أنهم ليسوا إخوانا إلا لمصالحهم، وليسوا مسلمين إلا للشيطان، كما أنهم ليسوا مصريين، لأن المصرى الحقيقى لا يخون ولا يقتل ولا يبيع الوطن من أجل أطماعه، فمصر فى أمن وسلام طالما لم يكن بها إخوان، فمصر من غيرهم أفضل وأكثر قوة ووحدة بتكوينها التاريخى والحضارى التى يتجاور فيها المسلم والمسيحى يدا واحدة ضد كل ما يهدد الوطن، لأنهم أبناؤه الحقيقيون، عنصرا واحدا ترفرف أعلام المحبة والسلام على أرضهم مصر التى باركها الله فى إنجيله وقرآنه، وعاش بها المسيح وأمه مريم خير نساء العالمين بحثا عن الأمان الذى أوحى الله بهما إليه فاتجها إلى مصر التى اختصها الله بذكرها فى قرآنه، وأوصى بها رسول الله فى أحاديثه تشريفا وتكريما، وتجلى الله بنوره على أرضها فى سيناء المباركة التى يطهرها جنودنا خير أجناد الأرض من الإرهابيين، لتعود إلى أحضان الوطن الأم عامرة بالمحبة والسلام والأمن والأمان، كما كانت وستكون حتى يرث الله الأرض وما عليها.

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