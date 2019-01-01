احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية حفل فنى بمناسبة مرور عام على افتتاح المركز الثقافى بطنطا واحتفال وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والنائب جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ولفيف من القيادات الثقافية بوزارة الثقافة.



بدأ الحفل بافتتاح رئيس الهيئة معرض الملتقى الأول لفنانى الدلتا بمشاركة الدكتور الفنان السيد عبده سليم أستاذ النحت جامعة كفر الشيخ، ضيف شرف الملتقى، و28 فنانا تشكيليا من أساتذة الجامعة، وتنوعت الأعمال المشاركة بين النسيج والتصوير والنحت والخزف والطباعة والرسم والتعبير المجسم واشغال المعادن.



كما تفقد معرض رسوم أطفال مركز تنمية المواهب بطنطا تدريب الفنانة مريم ساويرس حيث قدمت بورترية للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة كإهداء من فصل الرسم بمركز تنمية المواهب بطنطا.



بدأت فعاليات الحفل الفنى بالسلام الوطنى وكلمة الدكتور أحمد عواض، التى هنأ فيها الشعب المصرى بثورة 30 يونيو والتى تزامن معها افتتاح المركز الثقافى بطنطا العام الماضى بحضور وزير الثقافة، مؤكدا على مكانة وأهمية هذا الصرح، حيث كان أولى باكورة افتتاحات الهيئة للمواقع الثقافية، كما وجه الشكر لجميع القائمين على العمل بالمركز متمنيا المزيد من النجاح وبذل الجهد، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى عن انجازات المركز الثقافى خلال العام.



توالت فقرات الحفل بمشاركة اطفال وشباب مركز تنمية المواهب، حيث قدموا باقة من اجمل الأغانى الوطنية منها "الحمد لله، مصر تتحدث عن نفسها، زى ما هى حبها، تعيشى يابلدى، مصر هى أمى، تتر مسلسل العائلة، نهاية تتر مسلسل أرابيسك، مصر يا أم الدنيا، النور مكانه فى القلوب للموهبتين مهند عماد وندى شريف قدرات خاصة، بوابة الحلوانى، يا شباب آن الأوان، بحبك وحشتينى، امسك فى حلمك، تعظيم سلام، مصر اليوم فى عيد، إحلف بسماها، بالإحسان، مصر أعز الحبايب، أغلى اسم، يا حبيبتى يا مصر، ولا أى كلام فالدنيا".



واختتمت فقرات الحفل بأصغر موهبة غنائية فى مصر بأغنية "فيها حاجة حلوة" للطفلة سيليا محمد، وذلك بمصاحبة استعراضات راقصة لفصل البالية بطنطا وفصل ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.