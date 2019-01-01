جامعة الأزهر بفرع أسيوط تطلق أول فريق متخصص في ريادة الأعمال والأعمال المجتمعية





أطلق بعض شباب جامعة الأزهر بفرع أسيوط فريق " Enactus Azhar Asyut " الذي يعد أول فريق متخصص داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية استمدادًا من فكر وأهداف منظمة Enactus العالمية - القابعة بالولايات المتحدة الأمريكية - في خلق جيل من رواد الأعمال من الطلاب يساهمون في تحويل حياة الشرائح المجتمعية عن طريق المشاريع الإبداعية الخاصة بهم.



و تتسم المشاريع المستقبلية للفريق بكونها لها شروط خاصة من حيث آلية التنفيذ حيث يشترط كونها:

تخدم شريحة مجتمعية، تدر دخل ثابت على هذه الشريحة، مصاحبة للبيئة، مشاريع تنموية مستدامة.



و قد أوضح المشرف الأكاديمي للفريق الدكتور جمال سلطان حرص الجامعة متمثلة في شخصه على لإيجاد كوادر تعبر عن الطالب الأزهري عبر تدريب العديد من الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل المجتمعي، وكرجل أكاديمي من الطراز الرفيع فإنه يؤمن على قدرة الحلول العلمية على إيجاد للمشكلات المجتمعية.

و من ثم كقائد للشباب الجامعي فإنه يولي الشباب ثقة عمياء استنادا على قدرتهم الحقيقية على إحداث تغيير يتناسب مع إمكانيات جامعة الأزهر العريقة.







هذا وقد قام الفريق بقيادة المشرف الأكاديمي له الدكتور جمال سلطان باستقبال وتكريم معالي الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد عباس بمقر اجتماعهم الرسمي الأول على دعم إدارة الجامعة للفريق ومحاولة تزليل كامل الصعوبات لإنطلاقة متميزة لEnactus Azhar Asyut والذي حرص على إيصال تحيات معالي نائب رئيس الجامعة الدكتور أسامه عبد الرؤوف ورسالة مفادها الدعم الكامل من الجامعة لأبنائها.