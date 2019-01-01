شاهد أول صورة لخروج الرئيس التونسي من المستشفى

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الاثنين، رسميا خروج الرئيس قايد السبسي من المستشفى بعد تعافيه إثر وعكة صحية ألمت به لعدة أيام.



وكشفت مصادر تونسية في وقت سابق عن أن الأيام المقبلة ستشهد كشف هويات العديد من الجهات التي عملت على بث الاشاعات وارباك تونس واشاعة خبر وفاة رئيس الجمهورية السبسي إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.



ولم تستبعد بعض المصادر التونسية أن يكون من ضمن من روجوا هذه الإشاعات رجال أعمال وشخصيات سياسية.



وسبق أن أعلن حافظ ابن الرئيس السبسي ان والده تجاوز مرحلة الخطر وأنه في تحسن متواصل إثر تعرضه لوعكة صحية يوم الخميس الماضي وسوف يباشر عمله خلال أيام قليلة.

