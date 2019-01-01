إيقاف نجم حرب النجوم في مطار أمريكي بسبب ديانته

تحدث النجم البريطاني ريز أحمد، أحد أبطال فيلم حرب النجوم عن التنميط العرقي الذي واجهه أخيرًا في إحدى سفراته إلى أمريكا حيث تم إيقافه في المطار عدة مرات، بسبب ديانته.



عبر ريز أحمد عن استيائه من المعاملة التي يواجهها في كل مرة يسافر فيها إلى أمريكا، حيث يتم إيقافه واستجوابه وتفتيشه بحثًا عن أي متفجرات، بحسب ما صرح في مؤتمر صحفي لمناقشة قضايا التنوع العرقي والثقافي في قطاع الترفيه والسينما في أمريكا.



ولفت ريز إلى المعاملة العنصرية التي لايزال يواجهها العديد من المسلمين في أمريكا، بالرغم من إحراز عدة أسماء منهم لبطولات ونجاحات في مجالات مختلفة كالرياضة والفن وغيرهما، والتي تستحق تغيير تلك النظرة مثل الممثل ومقدم البرامج الكوميدي، منهاج حسن ولاعبة الأولمبياد ابتهاج محمد، مطالبًا الجهات المعنية بالمساعدة على تغيير ذلك.



وتابع ريز: "أن تكون مسلما اليوم أمرًا مخيفًا للغاية"، مؤكدًا أن الصورة التي يرسمها الإعلام الغربي حول المسلمين هي السبب في تشريع بعض السياسات وارتكاب بعض الجرائم ضدهم.

