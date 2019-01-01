الزمالك يخوض تدريباته غدًا على فترتين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني خوض الفريق مرانه على فترتين غدا الثلاثاء، ستكون الأولى فى الثامنة صباحا والثانية فى السابعة والنصف بملعب براكليشا ليماسول القريب من فندق الإقامة بقبرص.



ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.



ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا 2019