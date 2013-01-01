سليماني يقود هجوم الجزائر أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة تنزانيا مساء اليوم الاثنين على استاد السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



وجاء تشكيل "محاربو الصحراء" كالتالي: رايس امبولحي في حراسة المرمى.. مهدي زفان - رفيق حليش - مهدي جيان تاهرات - محمد فارس في خط الدفاع.. مهدي عبيد - هشام بودادي - أدم أوناس - إسماعيل بن ناصر في الوسط.. إسلام سليماني - أندي ديلورت في خط الهجوم.



ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط ويأتي منتخب السنغال ثانيا برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد يأتي خلفه منتخب كينيا، وتقبع تنزانيا في قاع المجموعة دون أي رصيد من النقاط.



