محمود علاء على رادار الهلال السعودي

فتح مسئولو نادي الهلال السعودي باب المفاوضات مع محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم وانضمامه للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وكشف مصدر مقرب من المدافع الدولي عن تلقي اللاعب اتصالات من قبل وكلاء لاعبين في الأيام الماضية لمعرفة رأيه، كما استطلع الوكلاء رأي مسئولي الزمالك، إلا أن الإدارة البيضاء طلبت بوصول عرض رسمي.



وطلب مجلس الزمالك فى الوقت الحالي بضرورة وصول عرض رسمي لدراسته، وتحديد المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن اللاعب في الفترة المقبلة.