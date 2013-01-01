البنك الدولي والصحة العالمية يشيدان بالنجاحات المصرية

قال الدكتور شريف حمدي ممثل البنك الدولي في مصر، إن النجاحات التي حققتها مصر على كافة الأصعدة تعد مثالا يحتذى به في البلدان الأفريقية وفي عدد من دول العالم، مؤكدًا قدرة مصر على تحقيق نجاح مماثل في منظومة التأمين الصحي الشامل بتضافر جهود الدولة كافة.



وأضاف ممثل البنك الدولي - في تصريحات اليوم بمناسبة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل - أن البنك الدولي يشرف بكونه شريكا أساسيا في النهوض بقطاع الصحة والمنظومة الطبية وجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد، لافتا إلى أن مصر خلال العامين الماضيين حققت نجاحات غير مسبوقة على المستوى الوطني قائلا "على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة العلاج من فيروس سي، ومشروع تكافل وكرامة، وكلاهما يهدفان إلى بناء الإنسان المصري وكفالة كرامته".



وأكد حمدي أن حجم الإنجاز أكبر بكثير مما يعلمه المواطن المصري العادي وأن الإنجاز يدحض دعاوى المشككين، موضحًا أن توعية المواطن بما يحدث من إنجازات على أرض مصر لا يقل عن أهمية الإنجاز نفسه، فالتواصل مع المواطنين ذو أهمية كبيرة بالتوازي مع حجم الإنجاز.



وتوجه نيابة عن البنك الدولي بالشكر إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة للبنك ليكون شريكًا أساسيًا في هذا الجهد الكبير، مؤكدًا تطلع البنك للمزيد من التعاون بما يحقق الرقي للخدمة الصحية للمواطن المصري.



من جانبه، وصف الدكتور جاسر عبد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأنه حدث استثنائي، لافتًا إلى أن المشروع ثمرة جهود كبيرة كللت بالنجاح بفضل الإرادة السياسية، بدءًا من دستور 2014 ثم قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2017، مؤكدًا أن النظم الصحية التمويلية تقف بقوة وراء هذا النجاح رغم كونها عنصرًا غير مرئي في مقابل الخدمة الصحية.



وقدم عبد الكريم التهنئة لكل من شارك في هذا المشروع، ومؤكدًا أن تدشين هذه المنظومة يعدُ رحلة وليس محطة وصول، والتشغيل التجريبي لمدة شهرين يحتاج إلى المزيد من الجهود والعمل الحثيث خلال الفترات المقبلة لإنجاح هذه المنظومة ومتابعة تنفيذها.

