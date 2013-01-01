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المغرب تحقق العلامة الكاملة بالفوز على جنوب إفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:03 م
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نجح
المنتخب المغربي
في الفوز على منتخب جنوب
إفريقيا
، بهدف نظيف، في إطار
الجولة الثالثة
من منافسات المجموعة الرابعة في
كأس الأمم
الإفريقية
2019.
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