الزعماء الأوروبيون يفشلون في التوافق بشأن المناصب الكبرى بالاتحاد

فشل الزعماء الأوروبيون، بعد 20 ساعة من التفاوض، في التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي.



وقرر قادة الدول الأوروبية، اليوم، تعليق القمة المنعقدة في بروكسل لاختيار من يشغل أعلى المناصب في الاتحاد، ما أثار غضب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شدد على أن عجز الأوروبيين عن الاتفاق بشأن مصير المناصب الرئيسة يضر بصورة الاتحاد.



وأقر ماكرون بفشل القمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الفرصة للتوصل إلى حل لا تزال متوفرة غدا في اليوم الثالث من القمة.



ويعكس إخفاق القمة حالة من التشتت يشهدها الاتحاد، إذ عارضت دول أوروبا الشرقية وكتلة حزب الشعب الأوروبي، أي أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، بشدة، اتفاقا فرنسيا-ألمانيا-إسبانيا على ترشيح الاشتراكي الهولندي، فرانس تيمرمانس، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.



ويحتاج المرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية 72% على الأقل من أصوات دول الاتحاد الـ 28، مع ضرورة ألا يقل عدد سكانها عن 65% من مجمل سكان بلدان التكتل.



وتعد هذه القمة محاولة ثالثة من الزعماء الأوروبيين لتقرير مصير المناصب الخمسة الرئيسة في الاتحاد، وهي رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية ورئيس البنك المركزي الأوروبي.

