ماكسيم كوفال: اسعى لتقديم أفضل ما لدي لخدمة الفتح

أعرب الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال عن سعادته بالانتقال النهائي إلى صفوف نادي الفتح السعودي بشكل رسمي.



الفتح نجح في ضم الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال بشكل نهائي بعد شراء عقده من نادي دينامو كييف.

ماكسيم كوفال سيستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم.

وقال ماكسيم كوفال في تصريحاته:" البيئة الرياضية الجاذبة التي وجدتها في الفتح كانت وراء موافقتي على الانتقال للفريق بشكل نهائي".



تابع:"اسعى لتقديم أفضل ما لدي لخدمة الفتح وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائي".



وجاء التعاقد بشكل نهائي مع ماكسيم كوفال بناء على توصية من فتحي الجبال المدير الفني للنادي وذلك بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي.