منتخب مصر لسيدات السلة يتأهل لبطولة أفريقيا بالفوز على كينيا 90-72

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، بقيادة المدير الفني إيهاب الألفي، إلى منافسات بطولة أفريقيا المقبلة بعد فوزه في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة على كينيا بنتيجة 90-72.



وكان المنتخب الوطني فاز على كينيا أيضا 86-82 في الجولة الأولى من التصفيات التي استضافتها أوغندا خلال الفترة من 26 يونيو الماضي واختتمت اليوم.



وواصل المنتخب تألقه وتفوقه في التصفيات وفاز على المنتخب الأوغندي صاحب الأرض والجمهور 63-55 في ثاني الجولات ثم صعد للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الراوندي 78 - 73، فيما تأهل المنتخب الكيني بعد فوزه على نظيره الأوغندي.

