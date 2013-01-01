منتخب مصر لسيدات السلة يتأهل لبطولة أفريقيا بالفوز على كينيا 90-72
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:03 م
تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، بقيادة المدير الفني إيهاب الألفي، إلى منافسات بطولة أفريقيا المقبلة بعد فوزه في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة على كينيا بنتيجة 90-72.
وكان المنتخب الوطني فاز على كينيا أيضا 86-82 في الجولة الأولى من التصفيات التي استضافتها أوغندا خلال الفترة من 26 يونيو الماضي واختتمت اليوم.
وواصل المنتخب تألقه وتفوقه في التصفيات وفاز على المنتخب الأوغندي صاحب الأرض والجمهور 63-55 في ثاني الجولات ثم صعد للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الراوندي 78 - 73، فيما تأهل المنتخب الكيني بعد فوزه على نظيره الأوغندي.
وكان المنتخب الوطني فاز على كينيا أيضا 86-82 في الجولة الأولى من التصفيات التي استضافتها أوغندا خلال الفترة من 26 يونيو الماضي واختتمت اليوم.
وواصل المنتخب تألقه وتفوقه في التصفيات وفاز على المنتخب الأوغندي صاحب الأرض والجمهور 63-55 في ثاني الجولات ثم صعد للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الراوندي 78 - 73، فيما تأهل المنتخب الكيني بعد فوزه على نظيره الأوغندي.