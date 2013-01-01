أمونيكي يعلن تشكيل تنزانيا أمام الجزائر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:01 م
أعلن إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، تشكيل فريق لمواجهة الجزائر، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا2019، والمقرر إقامتها على إستاد السلام.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: مانتا
خط الدفاع: كيسي، ماونتيكا، ميتني، محمد حسين
خط الوسط: مدثر يحيى، مانتوني، موسفا، فيصل سالوم، فريد موسى
خط الهجوم: مابوانا ساماتا
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: مانتا
خط الدفاع: كيسي، ماونتيكا، ميتني، محمد حسين
خط الوسط: مدثر يحيى، مانتوني، موسفا، فيصل سالوم، فريد موسى
خط الهجوم: مابوانا ساماتا