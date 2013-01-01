أمونيكي يعلن تشكيل تنزانيا أمام الجزائر

أعلن إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، تشكيل فريق لمواجهة الجزائر، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا2019، والمقرر إقامتها على إستاد السلام.



وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مانتا

خط الدفاع: كيسي، ماونتيكا، ميتني، محمد حسين

خط الوسط: مدثر يحيى، مانتوني، موسفا، فيصل سالوم، فريد موسى

خط الهجوم: مابوانا ساماتا