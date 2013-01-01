الذهب يفقد 25 دولار لأول مرة منذ عام

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن حوالي 25 دولارًا من قيمته ويسجل أكبر وتيرة هبوط يومية من حيث النسبة المئوية في نحو عام.



وتأتي الخسائر في قيمة المعدن الأصفر بالتزامن الهدوء حيال الأوضاع التجارية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين.

وتعرض المعدن النفيس للضغوط على خلفية الدولار القوي وابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة لصالح تلك الخطرة، حيث انتشعت تداولات أسواق الأسهم اليوم بدعم الهدنة التجارية.



وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.7% أو ما يعادل 24.40 دولار ليسجل 1389.30 دولار للأوقية.



وسجل بذلك المعدن الأصفر أكبر وتيرة هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ يونيو عام 2018.



وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن، فتراجع بنسبة 1.6% أو ما يوازي 23.29 دولار في تمام الساعة 5:37 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلًا 1386.26 دولار للأوقية.