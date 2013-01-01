منتخب المغرب يفوز على جنوب إفريقيا

خطف المنتخب المغربي الملقب بأسود الأطلس فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.



ارتفع رصيد المنتخب المغربي إلى النقطة التاسعة في الصدارة، فيما توقف رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند النقطة الثالثة بالمركز الثالث.



المباراة جاءت متوسطة المستوى، وهدد المنتخب المغربي مرمى جنوب إفريقيا في أكثر من كرة.

شهد الشوط الأول خطورة كبيرة من جانب يوسف النصيري برأسياته القوية ولكن لم ينجح في إسكان الكرة بالشباك.

في الشوط الثاني، تعاطف القائم مع جنوب إفريقيا بعد تسديدة رائعة من أشرف الحكيمي اصطدمت بالقائم.

وبالدقيقة 90 سجل مبارك بوصوفة هدفا قاتلا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك لينتهي اللقاء بفوز المغرب بهدف دون رد.