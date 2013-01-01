كوت ديفوار يسحق ناميبيا برباعية ويرافق المغرب لدور الـ16

حقق منتخب كوت ديفوار فوز كبير على حساب ناميبيا بنتيجة 41 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.



جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة في مستوى أقل من المتوسط، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في وسط الملعب وتقدم ساحل العاج بالهدف الاول عن طريق ماكس آلان جاردل في الدقيقة 39.



الشوط الثاني نجح ساحل العاج في فرض سيطرته على مجريات المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وأضاف الأفيال ثلاثية عن طريق جيوفروي سيري داي في الدقيقة 58 وويلفريد زاها في الدقيقة 84 وماكسويل كورني في الدقيقة 89 بينما سجل هدف ناميبيا الوحيد اللاعب جوسلين كاماتوكا في الدقيقة 71.



الفوز رفع رصيد ساحل العاج الي 6 نقاط في المركز الثاني ليتأهل الي دور الـ 16 مع المغرب صاحب الصدارة بينما ودع ناميبيا البطولة بدون اى رصيد من النقاط محتلًا المركز الرابع والأخير.