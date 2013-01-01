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اقتصاد

"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على توباز للطاقة والملاحة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:58 م
موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية
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أعلنت شركة موانئ دبي العالمية استحواذهاعلى كامل أسهم شركة "توباز" للطاقة والملاحة من شركة النهضة للخدمات وستاندرد تشارترد برايفت إكويتيأفيرما كابيتال مقابل نحو 1.079 مليار
دولار.

تعمل شركة توباز للطاقة والملاحة كمزود للخدمات والحلول اللوجستية لقطاع الطاقة على المستوى العالمي وتدير أسطولا حديثا يتكون من 117 سفينة متواجدة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا.

وقال سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الاثنين إن الإعلان عن استحواذ المجموعة على شركة توباز للطاقة والملاحة يعزز مكانة موانئ دبي العالمية كمشغل عالمي رائد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، مشيرا الى أن موانئ دبي قامت خلال الأعوام القليلة الماضية باستثمارات منتقاة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية في شركات تتمتع بآفاق واعدة لتحقيق عائدات مرتفعة وسجل من الإنجازات المتواصلة إلى جانب العلاقات القوية مع العملاء.

وأكد بن سليم أن شركة توباز للطاقة والملاحة قامت بتطوير أعمالها وقدمت لعملائها مجموعة من الحلول اللوجستية مكنتها من التفوق على مستوى أداء القطاع.
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