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رياضة

وكيل أعمال جاريث بيل يؤكد بقاءه في ريال مدريد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:57 م
جاريث بيل
جاريث بيل
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أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، استمرار موكله في ريال مدريد رغم التقارير التي أكدت عدم اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عليه الموسم المقبل.

وأوضح بارنيت اليوم الإثنين، أن جاريث بيل جاهز للمشاركة مع ريال مدريد في الفترة التحضيرية للموسم الجديد 20192020.

وقال شبكة ”ESPN“ الإسبانية، عن بارنيت قوله: ”جاريث بيل ليست لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد، وهو يستعد للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد، بدءًا من الأسبوع المقبل“.

وأضاف بارنيت: ”بيل لديه عقد حتى صيف 2022، وسيكون متاحًا للمدرب زين الدين زيدان“.

ونفى بارنيت قبل أيام وجود أي مفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي، بعد تقارير عن رغبة النيراتزوري في ضم بيل، البالغ من العمر 29 عامًا.

وشارك بيل في 231 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 102 (هدف)، وصنع 64، وفي الموسم الحالي سجل بيل 14 هدفًا وصنع 6 في 42 مباراة.

ولم ينل بيل إعجاب جماهير ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي، صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بصفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 101 مليون يورو.
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