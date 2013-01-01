"الأفلام الصينية" بسينما الهناجر ومركز الحرية بالإسكندرية

تستمر عروض مهرجان الأفلام السينمائية الصينية والذي تقيمه سفارة الصين بالقاهرة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وتعرض قاعة السينما بالهناجر في السابعة مساء الأربعاء 3 يوليو الفيلم الصيني "الطرف الأول والطرف الثاني".



كما يعرض يوم 15 يوليو فيلم "حركة بنهر ميكونج" وذلك في السابعة مساءَ بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية.



جدير بالذكر أن المهرجان افتتح أولى عروضه بفيلم "تجول الأرض" بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة يوم أمس 30 يونيو.