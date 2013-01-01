الإيطالي ماركيزيو يفسخ عقده بالتراضي مع زينيت الروسي

أعلن نادي زينيت سان بيطرسبرج الروسي رحيل لاعبه الإيطالي كلاوديو ماركيزيو بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.



وأعرب النادي الروسي - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين - عن شكره لماركيزيو على ما قدمه للنادي.. متمنيا له كل التوفيق في المستقبل.



كان كلاوديو ماركيزيو قد انتقل إلى زينيت الروسي قادما من يوفنتوس الإيطالي في عام 2018 بعقد يمتد حتى يونيو عام 2020.



وكان ماركيزيو قد عانى من الإصابات في الركبة خلال مواسمه الأخيرة؛ ما أدى إلى عدم مشاركته بشكل مستمر، حيث شارك في 15 مباراة مع زينيت سان بيطرسبرج خلال منافسات الدوري الروسي في الموسم الماضي.

