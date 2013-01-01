لهيطة: نعلم قلق الجماهير بسبب أداء المنتخب ووردة سيتواجد في المباريات المقبلة

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري واللاعبين على علم بقلق الجماهير بسبب أداء المنتخب في مباريات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.



تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط حققها من الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.



وأضاف لهيطة خلال مداخلة هاتفية لراديو إنرجي، اليوم: "الجهاز الفني واللاعبون على علم بقلق الجماهير من الأداء والجهاز الفني يعمل على تدارك الأخطاء".



وتابع: "هذا نعلمه من السوشيال ميديا والإعلاميين والمحللين، رغم أننا حققنا العلامة الكاملة بكلين شيت".



وواصل: "محمود جنش، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، مثال للاحترام والالتزام وسيسافر غدًا إلى ألمانيا لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به بعد إنهاء إجراءات سفره وتكاليف العلاج".



واستكمل: "أوجه الشكر العميق لجنش لإصراره على حضور مباراة الكونغو في الملعب لدعم الفريق رغم الإصابة".



واختتم: "عقوبة عمرو وردة انتهت بانتهاء الدور الأول وسيكون موجودًا مع الفريق بدءًا من دور الـ16 ومشاركته من عدمها في يد أجيري".