تيتيباس وزفيريف يودعان ويمبلدون مبكرا

ودع ستيفانوس تيتيباس والكسندر زفيريف ممثلا الجيل الصاعد بطولة ويمبلدون للتنس مبكرا من الدور الأول اليوم الاثنين بعدما خرج المصنفان السادس والسابع في غضون ساعة من بعضهما.



ودخل اليوناني تيتيباس البطولة والجميع يتوقع له أن يكون نداقويا للثلاثة الكبار في اللعبة لكنه خسر 6-4 و3-6 و6-4 و6-7 و6-3 أمام الإيطالي المغمور توماس فابيانو الذي قدم عرضا قويا على الملعب رقم 2.



وأنقذ تيتيباس نقطتين لحسم المباراة في الشوط الفاصل في المجموعة الرابعة لكن فابيانو المصنف 102 عالميا واصل الضغط ليكسر إرسال منافسه في الشوط السابع من المجموعة الفاصلة وبدا أن اليوم لن يسير أبدا في صالح تيتيباس.



وودع الألماني زفيريف أيضا البطولة بعد الخسارة أمام التشيكي الصاعد من التصفيات ييري فيسلي.



وبدا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في طريقه للانتصار بعد فوزه بالمجموعة الأولى لكن فيسلي عاد في النتيجة.



وتعثر زفيريف، الذي يدربه ايفان ليندل، وهو يرسل والنتيحة 5-6 و15-30 في المجموعة الرابعة ليمنح منافسه نقطتين لحسم المباراة وسدد ضربة خلفية في الشبكة لينهي مشواره بنفسه.