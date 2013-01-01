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رياضة

برشلونة يقدم دي يونج رسميا للجماهير الجمعة في كامب نو

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:53 م
برشلونة يقدم دي يونج
برشلونة يقدم دي يونج
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تنتهي الإجازة والعطلة الصيفية، ويبدأ فرينكي دي يونج في خوض تجربته الجديدة مع برشلونة الإسباني لموسم 20192020.

لاعب أياكس السابق الذي وصل لاتفاق رسميًا مع برشلونة في يناير الماضي للانتقال إلى البلوجرانا مقابل 75 مليون يورو بالإضافة لـ11 مليون متغيرات، يستعد لتقديم نفسه لجماهير الكامب نو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت بأن اللاعب سوف يصل إلى برشلونة الخميس في تمام السادسة مساءً بتوقيت كتالونيا، من أجل زيارة متحف النادي وطرح قميصه في المتجر الرسمي للبلوجرانا.

يوم الجمعة، سيستيقظ اللاعب في وقت مبكر ليخضع للفحوصات الطبية التقليدية في مستشفى برشلونة والمركز الطبي، وفي السادسة مساءً سيتم تقديمه رسميًا داخل ملعب كامب نو.

وأكدت الصحيفة، أن النادي سيفتح الأبواب أمام الجماهير والمشجعين بأسعار رمزية، من أجل مساندة اللاعب الذي سيأتي رفقة صديقته ميكي كيميني.

بعد ذلك وبطبيعة الحال، سيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي للاجابة على أسئلة الصحفيين، والكشف عن سبب اختياره برشلونة، وتطلعاته مع النادي الكتالوني.

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