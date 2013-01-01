غياب مؤمن زكريا عن مران الأهلي.. ولاسارتي يمنح اللاعبين إجازة الخميس

واصل فريق الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، عقب انتهاء معسكر الفريق في إسبانيا.



يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأحمر، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدوري.



شهد مران الأهلي مشاركة حسين السيد، لاعب الفريق في جزء من المران، فيما انتظم علي لطفي، حارس المرمى، في التدريبات.



فيما أدى عمار حمدي، العائد من الإعارة في الاتحاد السكندري، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.



كما شهد المران غياب مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، عن التدريبات الجماعية.



أجرى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي تقسيمة للاعبين على 3 مجموعات على هامش مران الفريق.



فيما منح الجهاز الفني إجازة للاعبين يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف التدريبات في الثالثة عصر الجمعة.



