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تقارير ومتابعات

سلطان الحميد: إطلاق أول رحلة تجارية من مطار نيوم أولى خطوات تنمية الاقتصاد السعودي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:56 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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قال الكاتب سلطان الحميد، عضو جمعية إعلاميون السعودية، إن إطلاق أول رحلة تجارية من مطار نيوم خطوة على طريق تنمية الاقتصاد الوطنى السعودي عبر منصة لوجيستية مجهزة بأحدث النظم والتقنيات من خلاله.

وأوضح" الحميد"، أن مطار نيوم يعد جزء من رؤية المملكة 2030 ويعتبر داعمًا لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يصنف مطارًا تجاريًا، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 مترًا مربعًا، فيما يبلغ طول المدرج 3757 مترًا، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 "كاونترات" للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.

ولفت "الحميد"، إلى أن المطار يعتبر أول مطار يعمل "بتقنية الجيل الخامس بالمنطقة" فضلًا عن موقعه الجغرافي المتميز حيث يسهل نقل الأفراد حول العالم ويسهم فى رفع معدلات الاستيراد، نظرًا لقدرته الاستيعابية حيث يستطيع 70 في المئة من سكان العالم الوصول "جوًا" إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

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