مدرب الإمارات يشدد على صعوبة البطولة الآسيوية للجوجيتسو

أكد المدرب البرازيلي رامون ليموس الذي يشرف على استعدادات المنتخب الإماراتي للجوجيتسو، أن البطولة الآسيوية في منغوليا لن تكون سهلة، وستكون أصعب كثيرا من الجائزة الكبرى التي أقيمت في مدينة نور سلطان.



وأشار "ليموس" إلى أن الهدف الأساسي للمنتخب الإماراتي الحفاظ على الصدارة الآسيوية، وحصد أكبر عدد من الميداليات خصوصا الذهبية، مع العلم أن المنافس الأول في البطولة سيكون منتخب منغوليا صاحب الأرض والجمهور والتاريخ الطويل في الألعاب القتالية.



وأضاف "ليموس" أنه يتابع معدلات تطور اللاعبين في آسيا طوال الفترة الأخيرة، موضحا أن كوريا الجنوبية دخلت بقوة على الخط مع منغوليا وكازاخستان، مؤكدا أن ثقته بلا حدود في لاعبي الإمارات، حيث يخضعون لأفضل برامج تدريب وتأهيل في العالم، ولا تنقصهم المهارات، كما أن هناك عملا كبيرا يتم في المرحلة الأخيرة لتجهيز اللاعب الشامل القادر على الأداء بأكثر من أسلوب في الدفاع والهجوم.



واختتم "ليموس" تصريحاته بأن المنتخب الإماراتي للجوجيتسو سيواصل تدريباته اليومية على 3 فترات، منها البدني ومنها الفني والنزالات، واعتبارا من يوم 10 يوليو، سيخفف الجانب البدني، حتى لا يصاب اللاعبون بالإرهاق، إلى جانب التركيز على الجانب التكتيكي والذهني المتضمن للحركات والنزالات للدخول في أجواء البطولة.



الجدير بالذكر، أن البطولة الآسيوية للجوجيتسو التي تحتضنها منغوليا تنطلق 14 يوليو حتى 21 من ذات الشهر الجاري، وبمشاركة 22 لاعبا ولاعبة.