الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

مدرب الإمارات يشدد على صعوبة البطولة الآسيوية للجوجيتسو

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:36 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد المدرب البرازيلي رامون ليموس الذي يشرف على استعدادات المنتخب الإماراتي للجوجيتسو، أن البطولة الآسيوية في منغوليا لن تكون سهلة، وستكون أصعب كثيرا من الجائزة الكبرى التي أقيمت في مدينة نور سلطان.

وأشار "ليموس" إلى أن الهدف الأساسي للمنتخب الإماراتي الحفاظ على الصدارة الآسيوية، وحصد أكبر عدد من الميداليات خصوصا الذهبية، مع العلم أن المنافس الأول في البطولة سيكون منتخب منغوليا صاحب الأرض والجمهور والتاريخ الطويل في الألعاب القتالية.

وأضاف "ليموس" أنه يتابع معدلات تطور اللاعبين في آسيا طوال الفترة الأخيرة، موضحا أن كوريا الجنوبية دخلت بقوة على الخط مع منغوليا وكازاخستان، مؤكدا أن ثقته بلا حدود في لاعبي الإمارات، حيث يخضعون لأفضل برامج تدريب وتأهيل في العالم، ولا تنقصهم المهارات، كما أن هناك عملا كبيرا يتم في المرحلة الأخيرة لتجهيز اللاعب الشامل القادر على الأداء بأكثر من أسلوب في الدفاع والهجوم.

واختتم "ليموس" تصريحاته بأن المنتخب الإماراتي للجوجيتسو سيواصل تدريباته اليومية على 3 فترات، منها البدني ومنها الفني والنزالات، واعتبارا من يوم 10 يوليو، سيخفف الجانب البدني، حتى لا يصاب اللاعبون بالإرهاق، إلى جانب التركيز على الجانب التكتيكي والذهني المتضمن للحركات والنزالات للدخول في أجواء البطولة.

الجدير بالذكر، أن البطولة الآسيوية للجوجيتسو التي تحتضنها منغوليا تنطلق 14 يوليو حتى 21 من ذات الشهر الجاري، وبمشاركة 22 لاعبا ولاعبة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

منذ حوالي 19 ساعة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

منذ يوم

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

كوت ديفوار تتقدم على ناميبيا بهدف في الشوط الأول

تعرف على قصة "شبح" سكن فيلا عزت أبو عوف (فيديو)

تعادل سلبي بدون أهداف بين المغرب وجنوب إفريقيا في الشوط الأول

خالد الجندي: المرض جند من جنود الله وامتحان للعبد (فيديو)

ads

رياضة

زياش: لن أترك أياكس من أجل نادٍ مثل إشبيلية

جيان: قرار مشاركتي مع غانا في أمم إفريقيا يعود للمدرب

أحمد حجازي: الجماهير كلمة السر في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات

سولشاير يعلق على تجديد عقد راشفورد: ماركوس أمامه مستقبل رائع

الرئيس نيوز

هروب رجل أعمال فلسطيني شارك في "مؤتمر البحرين" إلى إسرائيل

السيسي يتلقى رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس

رئيس الدوما الروسي لـ"عبد العال:" نتطلع لزيادة التعاون البرلماني

تونس: التحقيق مع 100 صفحة بمواقع التواصل زعمت وفاة "السبسي"

منوعات

دراسة أمريكية: الصراصير تشهد تطورًا "يمنع" القضاء عليها بسهولة

دراسة تكشف خفايا تجربة "الاقتراب من الموت"

لماذا يشكل جسم "التفاحة" خطرًا على النساء

4 كويكبات في مسارات تصادمية مع الأرض

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تواصل احتفالها بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالًا بثورة 30 يونيو.. أنشطة متنوعة بثقافة القاهرة

"ثقافة قنا" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"وجه مصر يتبدل".. محاضرة بثقافة سوهاج احتفالا بذكرى 30 يونيو

صفحتنا ع الفيس بوك