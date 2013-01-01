الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

تفاصيل عرض الأهلي لشراء المالي ديانج

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:35 م
جريدة الدستور
طباعة
أكدت تقارير صحفية جزائرية اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، لاعب فريق مولودية العاصمة الجزائري، خلال الانتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة "كومبيتيشن" الجزائرية، التي تصدر بالفرنسية، إلى أن مسؤولي الأهلي سيجتمعون بعمر غريب، المدير التنفيذي للمولودية، الأسبوع المقبل من أجل حسم الصفقة الني قد تصل قيمتها إلى 1.2 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أن النادي الأهلي تقدم بعرض مبدئي بقيمة 650 ألف دولار لضم ديانج، لكن رئيس النادي الجزائري طلب الحصول على 1.5 مليون دولار.

ويرغب فريق لودوجوريتس البلغاري هو الآخر في ضم اللاعب المالي المميز، وعرض لضمه 400 ألف دولار لكن تم رفضه من قبل المولودية.

ورفع النادي البلغاري عرضه إلى 800 ألف يورو، لكن النادي الأهلي أبدى استعداده لدفع مليون دولار من أجل ديانج، وفقا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن ديانج يرغب في اللعب في أوروبا، لكنه لا يمانع فكرة حمل قميص أفضل ناد في أفريقيا، مشيرة إلى أن الأمر سيتوقف على الاجتماع المقرر انعقاده بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، وعمر غريب المدير التنفيذي للمولودية.

ويبلغ أليو ديانج من العمر 22 عاما، ويشارك في مركز لاعب الوسط المدافع، حيث يرغب الأهلي في تدعيم وسط ميدانه بلاعب قوي في ظل تقدم نجمه حسام عاشور في السن.

ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

منذ يوم

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 22 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ حوالي 7 ساعات

وصول جثمان الفنان عزت أبوعوف إلى مسجد السيدة نفيسة

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

كوت ديفوار تتقدم على ناميبيا بهدف في الشوط الأول

تعرف على قصة "شبح" سكن فيلا عزت أبو عوف (فيديو)

تعادل سلبي بدون أهداف بين المغرب وجنوب إفريقيا في الشوط الأول

خالد الجندي: المرض جند من جنود الله وامتحان للعبد (فيديو)

ads

رياضة

زياش: لن أترك أياكس من أجل نادٍ مثل إشبيلية

جيان: قرار مشاركتي مع غانا في أمم إفريقيا يعود للمدرب

أحمد حجازي: الجماهير كلمة السر في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات

سولشاير يعلق على تجديد عقد راشفورد: ماركوس أمامه مستقبل رائع

الرئيس نيوز

هروب رجل أعمال فلسطيني شارك في "مؤتمر البحرين" إلى إسرائيل

السيسي يتلقى رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس

رئيس الدوما الروسي لـ"عبد العال:" نتطلع لزيادة التعاون البرلماني

تونس: التحقيق مع 100 صفحة بمواقع التواصل زعمت وفاة "السبسي"

منوعات

دراسة أمريكية: الصراصير تشهد تطورًا "يمنع" القضاء عليها بسهولة

دراسة تكشف خفايا تجربة "الاقتراب من الموت"

لماذا يشكل جسم "التفاحة" خطرًا على النساء

4 كويكبات في مسارات تصادمية مع الأرض

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تواصل احتفالها بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالًا بثورة 30 يونيو.. أنشطة متنوعة بثقافة القاهرة

"ثقافة قنا" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"وجه مصر يتبدل".. محاضرة بثقافة سوهاج احتفالا بذكرى 30 يونيو

صفحتنا ع الفيس بوك