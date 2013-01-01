تفاصيل عرض الأهلي لشراء المالي ديانج

أكدت تقارير صحفية جزائرية اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، لاعب فريق مولودية العاصمة الجزائري، خلال الانتقالات الحالية.



وأشارت صحيفة "كومبيتيشن" الجزائرية، التي تصدر بالفرنسية، إلى أن مسؤولي الأهلي سيجتمعون بعمر غريب، المدير التنفيذي للمولودية، الأسبوع المقبل من أجل حسم الصفقة الني قد تصل قيمتها إلى 1.2 مليون دولار.



وأكدت الصحيفة أن النادي الأهلي تقدم بعرض مبدئي بقيمة 650 ألف دولار لضم ديانج، لكن رئيس النادي الجزائري طلب الحصول على 1.5 مليون دولار.



ويرغب فريق لودوجوريتس البلغاري هو الآخر في ضم اللاعب المالي المميز، وعرض لضمه 400 ألف دولار لكن تم رفضه من قبل المولودية.



ورفع النادي البلغاري عرضه إلى 800 ألف يورو، لكن النادي الأهلي أبدى استعداده لدفع مليون دولار من أجل ديانج، وفقا للصحيفة.



وأكدت الصحيفة أن ديانج يرغب في اللعب في أوروبا، لكنه لا يمانع فكرة حمل قميص أفضل ناد في أفريقيا، مشيرة إلى أن الأمر سيتوقف على الاجتماع المقرر انعقاده بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، وعمر غريب المدير التنفيذي للمولودية.



ويبلغ أليو ديانج من العمر 22 عاما، ويشارك في مركز لاعب الوسط المدافع، حيث يرغب الأهلي في تدعيم وسط ميدانه بلاعب قوي في ظل تقدم نجمه حسام عاشور في السن.



