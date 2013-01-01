"هتوشحنا يا طيب".. ماذا قال نجوم الفن عن عزت أبوعوف بعد رحيله؟

رحل اليوم عن عالمنا، الفنان الكبير عزت أبوعوف بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ71 عاما، تاركا وراءه إرثًا حافلًا من الأفلام والمسلسلات، حيث سيطر الحزن على معجبيهم، وودعه زملاؤه بأصعب الكلمات، بينما استعاد البعض ذكرياته معهم.



"هنيدي.. هتوحشنا"

ودع محمد هنيدي، الفنان الكبير الراحل عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وقال: «من النادر جدا أنك تقابل حد محترم زي عزت أبو عوف.. البقاء لله هتوحشنا».



"إدوارد.. أحببتك كثيرًا"

وودع الفنان إدوارد، الفنان الراحل عبر إنستجرام قائلا:" وداعًا للمبدع الكبير دكتور عزت أبوعوف لقد أحببتك كثيرا هتوحشني..".



"روجينا.. أغلى صاحب"

نعت الفنانة روجينا الفنان عزت أبوعوف قائلة: "أغلى صاحب وأطيب وأحن قلب في الدنيا وداعًا الأخ والصديق.. وداعًا أعز الناس.. عزت أبوعوف في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".



"منة فضالي.. كنت أخ وأب"

كتبت الفنانة منة فضالى: "يا حبيبي يا غالي هتوحشني أوي كنت أخ وأب بجد كنت حاجات كتير جدا مدرسة وأخلاق واحترام وفن وكل حاجة ربنا يرحمك ويخفف من عليك في الجنة ونعيمها يا حبيبي جوكر الفن دكتور عزت أبو عوف في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



"سمية الخشاب.. مايسترو الفن المصري"

علقت الفنانة سمية خشاب قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل مايسترو الفن المصري الفنان الأنيق عزت أبوعوف، كنت راقي جدا في تمثيلك ومحترم، ربنا يرحمك يارب، فنان خفيف الروح متعدد المواهب عزت أبوعوف في ذمة الله".

