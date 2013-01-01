قائد نيجيريا يحدد فائدة الهزيمة أمام مدغشقر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:34 م
حدد جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، الفائدة التي حصل عليها منتخب بلاده من الهزيمة التي تعرض لها في مباراة مدغشقر.
وتعرض المنتخب النيجيري لهزيمة مفاجئة أمام مدغشقر بنتيجة 0-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ليتأهل للدور ثمن النهائي في المركز الثاني.
وقال أوبي ميكل: "من الواضح أن الانتقادات ستأتي من جمهورنا الذي نحبه، لكن هذه هي كرة قدم، ويجب أن تتعرض لانتقادات، يجب أن نتقبل النقد ونتحسن".
وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أننا في البطولة لم نظهر بشكل طيب حتى الآن".
وأتم: "انتصرنا مرتين وخسرنا مرة واحدة، من الأفضل أن تحدث هذه الهزيمة الآن، أصبحنا ندرك الآن كفريق ضرورة تحسين مستوانا وضرورة أن نبذل جهدا أكبر".
وتعرض المنتخب النيجيري لهزيمة مفاجئة أمام مدغشقر بنتيجة 0-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ليتأهل للدور ثمن النهائي في المركز الثاني.
وقال أوبي ميكل: "من الواضح أن الانتقادات ستأتي من جمهورنا الذي نحبه، لكن هذه هي كرة قدم، ويجب أن تتعرض لانتقادات، يجب أن نتقبل النقد ونتحسن".
وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أننا في البطولة لم نظهر بشكل طيب حتى الآن".
وأتم: "انتصرنا مرتين وخسرنا مرة واحدة، من الأفضل أن تحدث هذه الهزيمة الآن، أصبحنا ندرك الآن كفريق ضرورة تحسين مستوانا وضرورة أن نبذل جهدا أكبر".