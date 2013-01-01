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رياضة

قائد نيجيريا يحدد فائدة الهزيمة أمام مدغشقر

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:34 م
جون أوبي ميكيل، قائد
جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا
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حدد جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، الفائدة التي حصل عليها منتخب بلاده من الهزيمة التي تعرض لها في مباراة مدغشقر.

وتعرض المنتخب النيجيري لهزيمة مفاجئة أمام مدغشقر بنتيجة 0-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ليتأهل للدور ثمن النهائي في المركز الثاني.

وقال أوبي ميكل: "من الواضح أن الانتقادات ستأتي من جمهورنا الذي نحبه، لكن هذه هي كرة قدم، ويجب أن تتعرض لانتقادات، يجب أن نتقبل النقد ونتحسن".

وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أننا في البطولة لم نظهر بشكل طيب حتى الآن".

وأتم: "انتصرنا مرتين وخسرنا مرة واحدة، من الأفضل أن تحدث هذه الهزيمة الآن، أصبحنا ندرك الآن كفريق ضرورة تحسين مستوانا وضرورة أن نبذل جهدا أكبر".

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