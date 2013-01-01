"ثقافة البحر الأحمر" تواصل احتفالها بذكرى ثورة 30 يونيو

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو بفرع البحر الأحمر، حيث أقام بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "أهداف ثورة 30 يونيو" والتى من أهمها سقوط وانهيار المشروع الأخوانى المتطرف ومعه مكتب الذين سعوا إلى تحقيق المصالح الشخصية بدلا من تحقيق أهداف ثورة يناير، حاضرها احمد رضوان محمد، بالإضافة إلى إقامة مسابقة ثقافية وتوزيع الجوائز للأطفال الفائزين.



وأقام بيت ثقافة الحمراوين بعمل دوري فى ألعاب الشطرنج للأطفال، حيث يساعد تعلم الشطرنج في دعم قدرات الأطفال على التركيز بعناية، فمهما كانت قدرات الطفل لن يمكنه اللعب إلا بالتركيز على كل حركة، كما أنه يُنمّي القدرة على حل المشكلات والتخطيط وبُعد النظر، ويُحسّن قدرات الذاكرة بمعرفة قواعد تحريك كل قطعة ويرفع معدل الذكاء، إذ يستخدم لعب الشطرنج كلا الجانبين في المخ، ويعلم الطفل الصبر أيضا، وعدم الاندفاع واستخدام المنطق قبل اتخاذ القرار، إلى جانب أنه يُحسّن مهارات القراءة ويُنمّي القدرة التحليلية، إذ يتيح التركيز للاعب أن يتنبأ بالحركة القادمة التي سيقوم بها خصمه.



ونظم قصر ثقافة حلايب عرضًا فنيًا لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح القصر الثقافة، وتم عرض رقصة الهوسيت بحضور أهالي المدينة.