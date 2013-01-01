بروسيا دورتموند يتعاقد مع ظهير برشلونة السابق

نجح نادي بروسيا دورتموند الألماني في التعاقد مع ماتيو موري، ظهير برشلونة الإسباني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن بروسيا دورتموند عبر موقعه الرسمي تعاقده مع الظهير الإسباني بعقد يمتد لـ5 مواسم وينتهي في 2024، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.



ولعب موري لأكاديمية برشلونة منذ الانتقال إليها في 2015 قادما من ريال مايوركا الإسباني، لينتهي تعاقده بنهاية الموسم الماضي.



ويلعب صاحب الـ19 عاما في مركز الظهير الأيسر، ويعتبر من اللاعبين الواعدين، حيث شارك في تتويج المنتخب الإسباني ببطولة أمم أوروبا للشباب تحت 17 عاما.



وتُعتبر هذه الصفقة هي الخامسة التي يبرمها النادي الألماني في الصيف الحالي، بعد نيكو شولز وثورجان هازارد وجوليان براندت وماتس هوملز.



