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مصر

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:28 م
جريدة الدستور
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تتوجه شركة "تذكرتى" بالشكر لجماهير الكرة على ما أبدوه من التزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بدخول مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الافريقية، خاصة المتعلقة بامتلاك المشجع بطاقة الـ Fan id، بالإضافة إلى تذكرة الدخول.


وتؤكد شركه تذكرتي أنه فى إطار حرصها على توفير كافة سبل الراحة للمشجعين المصريين والعرب والأفارقة، ليتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولة وتشجيع منتخباتهم، فإنها تهيب بكافة المشجعين ربط تذاكر المباريات ببطاقة المشجع fan id من خلال المنافذ المخصصة على مستوى الجمهوريه، سواء كانت هذه التذكرة تم شراؤها من منافذ البيع المخصصة، أو تم الحصول عليها كهدية من أحد رعاة البطولة.

وتهيب شركة تذكرتى بجمهور الكرة الالتزام بهذه الإجراءات، خاصة أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، وأن تكون التذكرة مرتبطة على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع.

وحددت شركة "تذكرتى" يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو المقبل، أخر أيام بيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بداية من دور الـ16، ووصولاً للمباراة النهائية.

وكانت الشركة قد فتحت باب شراء تذاكر مباريات الأدوار النهائية لكأس الأمم الأفريقية، اعتبارا من الثلاثاء الماضى، ويشمل حجز التذاكر، مباريات دور الـ 16، ودور الثمانية، إضافة إلى مباريات الدور قبل النهائى والنهائى.

وشهدت منافذ "تذكرتى" فى القاهرة والمحافظات، خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيراً من الجماهير الراغبة فى الحصول على تذاكر مباريات الأدوار النهائية، وهو ما دفع الشركة للتأكيد على الجماهير بأخر أيام حجز التذاكر والحصول عليها، حتى يتسنى لراغبى حضور مباريات الأدوار النهائية الحصول على التذاكر قبل نفاذها.
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