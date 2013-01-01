بعد تحذير منظمة العمل الدولية.. كل ما تريد معرفته عن الإجهاد الحراري

حذرت منظمة العمل الدولية، فى تقرير لها اليوم الإثنين فى "جنيف" من أن زيادة الإجهاد الحرارى، قد يؤدى الى خسائر إنتاجية عالمية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل عام 2030، إضافة إلى أن أشد البلدان فقرا ستكون الأكثر تضررا.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز مخاطر الإجهاد الحراري، والذي جعل منظمة العمل الدولية تحذر منه.

"أعراضه"

تشوش الذهن.

ميل لون البول إلى اللون الداكن، والذي يعتبر علامة على الجفاف.

الدوار والإغماء.

التعب والصداع.

تشنجات في البطن أو العضلات.

الغثيان أو القئ.

الإسهال.

أنفاس سريعة.

التعرق الزائد.

جلد شاحب.



علاج الإجهاد الحراري

شرب كمية كبيرة من السوائل واحرص على تجنب الكافيين.

قم بإزالة أي ملابس ضيقة أو ثقيلة غير ضرورية عنك.

قم بالاستحمام بمياه باردة.

يمكنك استخدام المراوح أو الثلج لخفض الحرارة.





