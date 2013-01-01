احتفالًا بثورة 30 يونيو.. أنشطة متنوعة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع القاهرة، ففي إطار الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة 30 يوينو، عقد الفرع ندوة بعنوان "30 يونيو وجه مصر يتبدل" بمركز شباب المنيل مع طلائع وشباب عدد من مراكز الشباب الأخرى منها مراكز شباب "حلمية الزيتون، حلوان، عابدين، أحمد عصمت"، ألقاها الكاتب الصحفي محمد الشافعي الذي تحدث عن أهداف الثورة التي جاءت لتعديل أوضاع ومفاهيم كانت تتجه ببلدنا الحبيب إلى مسار يُغير هويتها الثقافية والتاريخية في ظل حكم الإخوان، كما أشار إلى أن مصر تميزت على مر العصور بطابعها الخاص فهي تتقبل كل الثقافات وتتقبل الآخر، ورد على سؤال أحد الشباب عن ما يتم بثه وإشاعته عن طريق السوشيال ميديا، بأن الشباب يجب أن يحذروا من تلك الشائعات التى يروجها أصحاب الأهداف الخبيثة التى تضر بالمجتمع والبلاد.



وعقد قصر ثقافة المطرية أمسية شعرية خلال اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب، أدارها الشاعر وحيد دهشان واستضافت أحمد حمدي نفادي الذي تحدث عن مجمل أعماله، كما نفّذ بيت ثقافة نادي الهلوليدو مجموعة من الورش الفنية منها ورشة تحريك عرائس بالقفازات بعنوان "أميرة الجنيات"، ورشة رسم بمناسبة إجازة الصيف، ونفّذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة فنية لعمل ورود مجسمة.