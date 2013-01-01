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الثقافة

"ثقافة قنا" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:24 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة أنشطة متنوعة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث نفذ فرع قصر ثقافة قنا احتفالية بمناسبة 30 يونيو، عرضت خلالها فرقة الموسيقى العربية مجموعة من أجمل الأغانى الوطنية منها "عربية يا أرض فلسطين، عظيمة يا مصر، تعيشى يا بلدى، احلف بسماها وبترابها".

كما عرض فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة الطفل بقنا مجموعة من الأغانى الوطنية منها: "فيها حاجة حلوه، يا أحلى اسم فى الوجود"، ونفذ قصر ثقافة نجع حمادي احتفالية فنية؛ تضمنت محاضرة بعنوان "معنى كلمة وطن" تحدث فيها الشاعر عوض الله الصعيدى عن الوطن وفضله على أبنائه وواجباتهم نحوه، تلاها إقامة أمسية شعرية القى فيها الشعراء نشأت عمر، عبدالرحمن محمد أحمد، أحمد البارودى وشعراء مندرة فن الواو بعض الأشعار المتنوعة ما بين سياسية ووطنية، وذلك بمركز شباب الشرقى بهجورة بنجع حمادى.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت أمسية شعرية، وشارك بها كمال الحمراني بقصيدة القهوه، محمد شاكر بقصيدة الدنيا غداره، أشرف محمد بقيصده لبس البرد والعباية، ومجموعة من شعراء الفصحي والعامية والعديد من المواهب الشابة، بينما عقدت المكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبومناع بحري محاضرة بعنوان "سيناء أرض البطولات والأمجاد"، تحدث فيها محمد دسوقي الديري عن سيناء وأهم الحروب التي شاهدتها سيناء وما زالت تشهدها حتى الآن، وما تبذله قواتنا المسلحة والشرطة في الحفاظ على علي أرض الفيروز سيناء.

ونفذ قصر ثقافة قنا ورشة تعليمية تحت عنوان "تنمية مهارات التركيز والانتباه لدى ذوي الاحتياجات الخاصة" حيث قامت الدكتوره غادة القصى بشرح الطرق والأساليب التي تودي إلى تنمية التركيز والانتباه لهؤلاء الأطفال، واستخدمت في ذلك بعض الرسومات من مكعبات ومثلثات قام ذوو الاحتياجات بتلوينها ومعرفة بداية ونهاية كل لون.

كما أقيم بقصر ثقافة قوص معرض فنون تشكيلية بعنوان "إبداعات فنية من قوص"؛ ضم العديد من الأعمال الفنية من إبداعات المواهب المشاركة فى الورش الفنية التى ينفذها القصر.
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