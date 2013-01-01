"وجه مصر يتبدل".. محاضرة بثقافة سوهاج احتفالا بذكرى 30 يونيو

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثورة 30 يونيو بفرع سوهاج، احتفل قصر ثقافة سوهاج بالتعاون مع اﻹدارة العامة لرعايه الشباب بذكرى الثورة، حيث قدمت فرقة سوهاج القومية للفنون الشعبية بقياده الفنان محمد الرز، مجموعة من الاستعراضات الفنية منها "العصا، الربابه".



وأقام بيت ثقافة ساقلته بجامعة سوهاج محاضرة بعنوان "وجه مصر يتبدل"، حاضرها الدكتور عمر صاحب الأمير بجمعية أبناء المستقبل بساقته، وعقد بيت ثقافة المراغة الاجتماع الأسبوعى لأعضاء نادى الأدب، بحضور رئيس النادى ومجموعة من الشعراء ببيت الثقافة.



وواصل قصر الطفل تنفيذ فعاليات الورش المتنوعة للأطفال ما بين ورش فنية لتعليم الرسم، وورشة نادى الأدب لاكشاف الأطفال الموهوبين فى كتابة القصة، تأليف الأشعار واﻷغانى مع القاص محمد عبد المطلب بقصر الطفل.



كما نفذ نادى المواهب ببيت ثقافة طما ورشة فنية لاكتشاف المواهب وتنميتها لعمل بعض اللوحات الفنية، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان "مصر تتبدل" حاضرها محيي الدين متولى.