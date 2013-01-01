"ثقافة الوادى الجديد".. تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو بفرع الوادى الجديد، قدمت فرقة التلقائيين بالفرافرة، عرضًا فنيًا متنوعًا بالساحة الشعبية.



كما أقام بيت ثقافة المعصرة محاضرة تاريخية عن 30 يونيو، حاضرها عمر محمد، وتحدث عن إرادة الشعب المصرى وتصديه للإرهاب والحفاظ على الوطن، بينما ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ضمن برنامج "افتح قلبك" كتاب بعنوان "طاقة الرياح" تأليف سمير محمود.



وأقام بيت ثقافة القصر مسابقة ثقافية عن أهمية القراءة وكيفية اختيار الكتاب وما هى الموضوعات المناسبة للطفل، بالإضافة إلى مناقشة كتاب بعنوان "الرفيق المجهول" للأطفال ومناقشتهم فى العناصر والدروس المستفادة من قراءتهم لهذه الكتب.