أهمها التنسيق الأمني.. رسائل رئيس البرلمان من روسيا

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني، والمنعقد في جمهورية روسيا الاتحادية.



وترصد "الدستور" رسائل رئيس البرلمان علي عبدالعال من روسيا.



"تقديره للشراكة الاستراتيجية بين البلدين"

أعرب علي عبدالعال، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر وروسيا، والمتمثلة في تقارب رؤى البلدين حيال العديد من القضايا خاصة في منطقة الشرق الأوسط.



"التنسيق السياسي والأمني"

أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بالتنسيق السياسي والأمني بين البلدين الصديقين، الذي مثل انعقاد اجتماع آلية 2+2 على مستوى وزيري خارجية ودفاع البلدين مؤخرا، إضافة لكثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على مستوى زعيمي البلدين.



"تعميق مجالات التعاون بين البلدين"

أكد عبدالعال حرص الدولة المصرية على تعميق مجالات التعاون مع روسيا في شتى المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين زيادة مستمرة متمثلة في التوقيع على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تؤسس لشكل جديد من التعان بين البلدين يرتكز بالأساس على التصنيع المشترك، الذي يمثل خطوة مهمة في نفاذ المنتجات المشتركة للبلدين إلى الأسواق الإفريقية والعربية والاتحاد الأوروبي دون عوائق جمركية.



"التعاون مع البرلمان الروسي"

أكد عبدالعال حرص مجلس النواب على تعميق التعاون مع البرلمان الروسي بغرفتيه، بما يمثله ذلك من امتداد أصيل للشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنّ التعاون البرلماني الراسخ من شأنه أنّ يمثل آلية بناءة وجادة للحوار بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

