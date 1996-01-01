"ثقافة المنيا" تشارك فى احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، شارك فرع ثقافة المنيا فى احتفالية المحافظة على المسرح المكشوف بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة، بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم كلمة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعقبه عرضًا فنيًا لفرقة المنيا للفنون الشعبية قدموا خلاله مجموعة من الفقرات منها "التنورة، التحطيب" مع الفنان سيد تونى.



كما قدمت فرقة كورال الأطفال للقصر عرضًا فنيًا متنوعًا، حيث تغنت الأطفال بأروع الأغانى والألحان الوطنية المواكبة للحدث منها "بشرة خير غناء جماعى، أوبريت الوطن الأكبر غناء مصطفى يحيى، نجار خالد، مراد محمد، رنا علاء، شروق محمد، وتغنت نجار خالد برائعة من روائع أم كلثوم "غنى لى شوى شوى".



والجدير بالذكر أن فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا أنشئت عام 1996، وشاركت فى عدة مهرجانات، كما شاركت فى جميع ليالى رمضان الثقافية داخل المحافظة وخارجها.